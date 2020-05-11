Обладательница 13-го размера груди заявила о готовности стать боксером

ТОП-модель Украины Мила Кузнецова не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает попробовать себя в разных сферах.

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Фото, видео: Instagram @mila_kuznetsova10

Украинская модель Plus Size Мила Кузнецова, прославившая в сети благодаря шикарному бюсту 13-го размера, шокировала аудиторию откровенным признанием: она собирается начать карьеру профессионального боксера.

«Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию», — заявила Мила в интервью изданию Champion.com.ua.

Чтобы не быть голословной, звезда Instagram дала обещание себе и поклонникам в кратчайшие сроки набраться опыта и уже через несколько месяцев дебютировать на ринге.

«Еще до начала пандемии я надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе», — вспоминала звезда.

Поклонники Кузнецовой, конечно, не ожидали такого «развития сценария» и кинулись отговаривать звезду от намеченной цели, мотивируя тем, что «такие формы нужно поберечь».

Instagram @mila_kuznetsova10

«Милочка, ну какой бокс? Такая фигура шикарная!»

«Ой, мамочки… А что же будет с грудью? Мила, не надо!»

«Если честно, я себе плохо представляю шикарную Милу на ринге… Может, ну его?»

«Такая красотка и в бокс! Побереги себя, родная!» — умоляли фолловеры модель.

Однако на теплые комментарии в Instagram звезда ответила лишь робким молчанием.

Мила Кузнецова — украинская модель и блогер. Ежегодно принимает участие в многочисленных конкурсах красоты и не безрезультатно. В 2019 году девушке выпала честь представлять Украину на международном конкурсе Miss Top Model Plus Size Universe.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что обладательница пышного бюста Анна Семенович пожаловалась на беды и несчастья от собственной груди.

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