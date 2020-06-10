Бойфренд Бузовой попал в аварию во время съемок нового клипа

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Алиса Старжевская
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Давид Манукян рассказал подписчикам о неудачном опыте посещения травмпункта.

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Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Рэпер Давид Манукян попал в аварию во время съемок нового клипа, когда артист снимал сцену с ездой на автомобиле. Как сообщил бойфренд Ольги Бузовой в сторис в своем Instagram-аккаунте, у него «вылетела рука».

«Плечо ушло, рука ушла вниз», — сообщил подписчикам Манукян.

27-летний Манукян незамедлительно поехал в травмпункт и даже выложил фото рентгеновского снимка с вывихнутой рукой.

Instagram @dava_m

Рэпер сказал, что руку ему вправили, но сам он остался жутко недоволен отношением врачей.

«Я честно остался в **** от отношения врачей. Вместо того, чтобы экстренно помочь, она ходит, просто гуляет. Я говорю: „Пожалуйста, можно быстрее“. Она чуть ли не на *** посылает», — гневно высказался Манукян, добавив, что заснял эту сцену на камеру и в скором времени поделится видео с подписчиками.

Он также отметил, что несмотря ни на что, продолжит снимать клип, который, как он анонсировал ранее, будет самым масштабным за всю его карьеру. К слову, ради съемок нового видео, Манукяну разрешили перекрыть одну из трасс в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова показала поклонникам подарок Манукяна–кольцо с бриллиантом за десять тысяч долларов.

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