Бойфренд Бузовой попал в аварию во время съемок нового клипа
Давид Манукян рассказал подписчикам о неудачном опыте посещения травмпункта.
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Фото, видео: Instagram @dava_m
Рэпер Давид Манукян попал в аварию во время съемок нового клипа, когда артист снимал сцену с ездой на автомобиле. Как сообщил бойфренд Ольги Бузовой в сторис в своем Instagram-аккаунте, у него «вылетела рука».
«Плечо ушло, рука ушла вниз», — сообщил подписчикам Манукян.
27-летний Манукян незамедлительно поехал в травмпункт и даже выложил фото рентгеновского снимка с вывихнутой рукой.
Рэпер сказал, что руку ему вправили, но сам он остался жутко недоволен отношением врачей.
«Я честно остался в **** от отношения врачей. Вместо того, чтобы экстренно помочь, она ходит, просто гуляет. Я говорю: „Пожалуйста, можно быстрее“. Она чуть ли не на *** посылает», — гневно высказался Манукян, добавив, что заснял эту сцену на камеру и в скором времени поделится видео с подписчиками.
Он также отметил, что несмотря ни на что, продолжит снимать клип, который, как он анонсировал ранее, будет самым масштабным за всю его карьеру. К слову, ради съемок нового видео, Манукяну разрешили перекрыть одну из трасс в Москве.
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