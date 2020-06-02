«А вот так видно?»: Бузова похвасталась кольцом с брильянтами от Манукяна

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Валентин Черников
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Подарок певицы от блогера оценили в десять тысяч долларов.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Новое кольцо с брильянтами Ольги Бузовой оценили в десять тысяч долларов. Такую сумму назвал Telegram-канал «Только никому». Дорогостоящий подарок преподнес певице ее избранник Давид Манукян. Этот момент звезда запечатлела на камеру и выложила в Instagram.

Влюбленная пара решила устроить романтический вечер. Для этого блогер Дава приготовил для Ольги огромный букет роз и вручил коробочку с кольцом. Бузова призналась, что посмотрела ее содержимое до того, как показала поклонникам. Но артистку все равно переполняли эмоции. Благодарная девушка целовала молодого человека и демонстрировала кольцо на руке со всех ракурсов.

«Видно? Видно, что у меня новое кольцо? А вот так видно? Я ведь не хвастаюсь?» — спросила Бузова.

«Нет, ни разу», — успокоил снимающий на камеру Дава.

Instagram @buzova86

Подаренное кольцо поклонники могли бы принять за помолвочное, однако пара об этом не заговорила. Бузова больше года счастлива в отношении с Манукяном и мечтает снова выйти замуж, но свадьбы с блогером пока не намечается. Многие до сих пор считают их отношения пиар-акцией для привлечения аудитории.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойфренд Ольги Бузовой потратил миллион рублей на новые вещи.

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