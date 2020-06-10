«Воплощение добра»: Безруков опубликовал милейшее селфи с дочкой

Сергей Безруков редко публикует фотографии своих детей, поэтому каждый новый снимок — целое событие для фанатов актера. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, недавно артист выложил селфи с дочерью Машей. Под ним он пожелал всем добра, здоровья и счастья.

Поклонники были щедры на теплые слова и комплименты звездному отцу и очаровательной дочери:

«У Маши уже личико загорелое, скоро веснушки будут, как и у Вас»;

«Какие красивые очень!»

«Фото — воплощение добра и семейного счастья».

Instagram @s_bezrukov

К слову, брат Маши, Степа, которому недавно исполнилось полтора года, тоже нечасто появляется в соцсетях Безрукова. Однако если это случается, то под фотографией отец непременно старается написать что-нибудь позитивное. Так, снимок, где Степа сидит в детском стульчике, актер подписал следующим образом:

«Степе сегодня полтора года!!! Маленький Я…» — точно подмечает Безруков.

Instagram @s_bezrukov

Оба ребенка родились у актера в браке с кинорежиссером Анной Матисон. 36-летняя Матисон известна как сценарист фильмов «Елки-2», «Елки-3», «Елки 1914». В предыдущем браке с женой Ириной у Сергея Безрукова детей не было, хотя вместе они прожили 15 лет.

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