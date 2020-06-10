«Воплощение добра»: Безруков опубликовал милейшее селфи с дочкой
Актер редко показывает своих детей широкой публике, так что новый снимок вызвал среди поклонников большой переполох.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Сергей Безруков редко публикует фотографии своих детей, поэтому каждый новый снимок — целое событие для фанатов актера. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, недавно артист выложил селфи с дочерью Машей. Под ним он пожелал всем добра, здоровья и счастья.
Поклонники были щедры на теплые слова и комплименты звездному отцу и очаровательной дочери:
«У Маши уже личико загорелое, скоро веснушки будут, как и у Вас»;
«Какие красивые очень!»
«Фото — воплощение добра и семейного счастья».
К слову, брат Маши, Степа, которому недавно исполнилось полтора года, тоже нечасто появляется в соцсетях Безрукова. Однако если это случается, то под фотографией отец непременно старается написать что-нибудь позитивное. Так, снимок, где Степа сидит в детском стульчике, актер подписал следующим образом:
«Степе сегодня полтора года!!! Маленький Я…» — точно подмечает Безруков.
Оба ребенка родились у актера в браке с кинорежиссером Анной Матисон. 36-летняя Матисон известна как сценарист фильмов «Елки-2», «Елки-3», «Елки 1914». В предыдущем браке с женой Ириной у Сергея Безрукова детей не было, хотя вместе они прожили 15 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Екатерине Гусевой было тяжело сниматься с Безруковым в «Бригаде».
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