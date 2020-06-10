«Воплощение добра»: Безруков опубликовал милейшее селфи с дочкой

|
Алиса Старжевская
52

Актер редко показывает своих детей широкой публике, так что новый снимок вызвал среди поклонников большой переполох.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Сергей Безруков редко публикует фотографии своих детей, поэтому каждый новый снимок — целое событие для фанатов актера. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, недавно артист выложил селфи с дочерью Машей. Под ним он пожелал всем добра, здоровья и счастья.

Поклонники были щедры на теплые слова и комплименты звездному отцу и очаровательной дочери:

«У Маши уже личико загорелое, скоро веснушки будут, как и у Вас»;

«Какие красивые очень!»

«Фото — воплощение добра и семейного счастья».

Instagram @s_bezrukov

К слову, брат Маши, Степа, которому недавно исполнилось полтора года, тоже нечасто появляется в соцсетях Безрукова. Однако если это случается, то под фотографией отец непременно старается написать что-нибудь позитивное. Так, снимок, где Степа сидит в детском стульчике, актер подписал следующим образом:

«Степе сегодня полтора года!!! Маленький Я…» — точно подмечает Безруков.

Instagram @s_bezrukov

Оба ребенка родились у актера в браке с кинорежиссером Анной Матисон. 36-летняя Матисон известна как сценарист фильмов «Елки-2», «Елки-3», «Елки 1914». В предыдущем браке с женой Ириной у Сергея Безрукова детей не было, хотя вместе они прожили 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Екатерине Гусевой было тяжело сниматься с Безруковым в «Бригаде».

Читайте также

68.62
-0.05 77.92
0.57
ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины

Последние новости

20:36
Открыто и безопасно: как проходит подготовка к голосованию по поправкам к Конституции
20:24
ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины
20:16
«Воплощение добра»: Безруков опубликовал милейшее селфи с дочкой
20:06
Ефремов в момент смертельного ДТП был не только пьян, но и под кайфом
19:57
Украинский депутат предложил применить «грязные бомбы» против Москвы и Петербурга
19:49
За Ефремовым установлен пристальный контроль после смертельного ДТП

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых больше остальных подвержены болезням
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе
«Три красавицы»: Жена и дочки Эммануила Виторгана плещутся в бассейне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок