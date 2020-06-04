Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Сергеем Безруковым после «Бригады»?

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Василий Заика
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Популярные актеры сыграли в нашумевшем сериале гармоничную семейную пару.

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Сергеем Безруковым после «Бригады»?

Фото: Кадр из кинофильма "Бригада" реж. Алексей Сидоров 2002 г.

Звезды культового российского сериала «Бригада» Екатерина Гусева и Сергей Безруков настолько реалистично сыграли в проекте семейную пару, что у многих поклонников не было сомнений — в реальной жизни у актеров бурный роман.

Как сообщает Rambler, на самом деле все было несколько иначе. В начале съемочного процесса исполнители ролей Оли и ее мужа Саши Белого были вот-вот знакомы. Сергей Безруков довольно легко вжился в образ главного героя, а его партнерше Екатерине Гусевой первое время было весьма нелегко. Актриса не могла расслабиться, и была зажата настолько, что режиссер Алексей Сидоров всерьез задумался о ее замене.

Несмотря на это, знаменитости удалось преодолеть себя и реализовать задачу постановщика настолько, что вся страна была уверена — Гусева и Безруков близки и в жизни.

После выхода сериала актриса на протяжении нескольких лет категорически не хотела сниматься вместе со своим напарником по «Бригаде». На тот момент Екатерина Гусева была замужем, и ей не хотелось подогревать слухи о романе с Сергеем Безруковым, который также был несвободен. Кроме того, оба исполнителя главных ролей опасались, что их «семейный дуэт» может стать определенным штампом и негативно повлиять на дальнейшую карьеру.

После того, как сногсшибательная популярность «Бригады» поутихла, Екатерина Гусева и Сергей Безруков снова сыграли влюбленную пару. Актеры были заняты на площадке сериала «Есенин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выступление Гусевой в колготках произвело фурор.

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