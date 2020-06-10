Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

Владимир Путин поручил подготовить налоговый маневр для развития IT-отрасли. Президент провел видеоконференцию с представителями крупнейших интернет-компаний и мобильных операторов. И поблагодарил специалистов, которые в период пандемии обеспечили непрерывную работу интернета и сотовой связи.

«Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли и сумели значительно нарастить свою клиентскую базу. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации», — сказал Путин.

Как отметил президент, отечественные цифровые технологии должны развиваться и в нынешних непростых экономических условиях. Ведь они сейчас особенно востребованы. Проектов много — от беспилотного транспорта — до применения искусственного интеллекта в медицине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что документ за подписью Путина 25-летней давности выставили на аукцион.