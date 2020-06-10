Документ за подписью Путина 25-летней выставили на аукцион

На 17 июня в Петербурге также в безопасном режиме — онлайн — намечен любопытный аукцион. Среди лотов выделяются два с автографами. Первый — на свидетельстве о регистрации в 95-м году финской фирмы, выдал председатель комитета по внешним связям мэрии, Владимир Путин. Любопытно, как за 25 лет с тех пор отточилась его подпись.

Еще один лот — с виду невзрачная книга без обложки, на самом деле дар Федора Достоевского собственной жене. Зачем здесь автограф — узнал Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Неаполитанский залив» Айвазовского ушел с молотка почти за три миллиона долларов.