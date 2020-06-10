Разбитая машина и грандиозный скандал: как справляющий нужду малыш во дворе вызвал гнев соседки

|
Виктория Андреева
71

Видеозапись конфликта во дворе одного из домов Петербурга привела к небывалому ажиотажу в сети.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @unreleased_dtp

Семья из Петербурга разрешила малолетнему ребенку справить нужду во дворе многоэтажки, чем вызвала грандиозный скандал с соседкой. Видео инцидента опубликовали в соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, как женщина, выйдя из автомобиля, посадила малыша справить нужду на парковке. Проходящая мимо соседка, возмущенная происходящим, начала отчитывать родителей. В ответ также получила отпор.

Во время словесной перепалки между соседями, озадаченная мамочка решила перепарковать автомобиль, но случайно врезалась в железный забор.

«Молодцы! Восторжествовала [справедливость]. За все надо платить! Вы наказаны!» — победоносно прокричала блюстительница порядка и удалилась.

Большинство пользователей сети встали на сторону пары с ребенком, так как дети не всегда могут «дотерпеть» до туалета, и порой родителям приходится ухитряться, чтобы найти место, где ребенку справить нужду.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры падения двух петербуржцев с моста в Неву.

Читайте также

68.62
-0.05 77.92
0.57
ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины

Последние новости

22:20
Интересы семьи погибшего в ДТП с Ефремовым будет представлять адвокат Добровинский
22:12
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную зарплату
21:59
В день ДТП Ефремов дважды заходил в бар, который должен быть закрыт
21:53
«Вот это булочки!» — фанаты Кафельниковой смогли оценить красоту модели «с новой стороны»
21:35
Опубликованы вакансии на неполный рабочий день с зарплатой до миллиона рублей
21:23
Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Ефремову

Сейчас читают

ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых больше остальных подвержены болезням
«Три красавицы»: Жена и дочки Эммануила Виторгана плещутся в бассейне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок