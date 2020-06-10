Разбитая машина и грандиозный скандал: как справляющий нужду малыш во дворе вызвал гнев соседки
Видеозапись конфликта во дворе одного из домов Петербурга привела к небывалому ажиотажу в сети.
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Фото, видео: ВКонтакте @unreleased_dtp
Семья из Петербурга разрешила малолетнему ребенку справить нужду во дворе многоэтажки, чем вызвала грандиозный скандал с соседкой. Видео инцидента опубликовали в соцсети ВКонтакте.
На кадрах видно, как женщина, выйдя из автомобиля, посадила малыша справить нужду на парковке. Проходящая мимо соседка, возмущенная происходящим, начала отчитывать родителей. В ответ также получила отпор.
Во время словесной перепалки между соседями, озадаченная мамочка решила перепарковать автомобиль, но случайно врезалась в железный забор.
«Молодцы! Восторжествовала [справедливость]. За все надо платить! Вы наказаны!» — победоносно прокричала блюстительница порядка и удалилась.
Большинство пользователей сети встали на сторону пары с ребенком, так как дети не всегда могут «дотерпеть» до туалета, и порой родителям приходится ухитряться, чтобы найти место, где ребенку справить нужду.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры падения двух петербуржцев с моста в Неву.
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