Момент падения двух петербуржцев с моста в Неву попал на видео

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Валентин Черников
Эксклюзив 60

Сообщается, что одну из пострадавших удалось спасти.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Момент падения двух человек в Неву запечатлели камеры наружного наблюдения. Инцидент произошел днем на Володарском мосту в Невском районе Петербурга.

Как видно на записи, после удара о воду один из пострадавших предположительно потерял сознание. Его унесло течением.

Сообщается, что 35-летнюю женщину спасателям удалось вытащить из воды. Ее госпитализировали с переохлаждением. По предварительной информации, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Поиски второго участника инцидента продолжаются. МЧС обследует акваторию реки. Тем временем правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге.

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