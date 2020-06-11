«Люди — собаки. Вы — дрессировщик»: фанаты потребовали от Зуевой большей откровенности
Модель подразнила поклонников фото в купальнике с максимально закрытым верхом.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Российская модель Екатерина Зуева продолжает дразнить подписчиков в Instagram соблазнительными фото. На этот раз она решила подогреть интерес публики, выбрав для фотосессии купальник с откровенным бикини и в противовес ему — максимально закрытым верхом комплекта.
Поклонники оценили ход девушки, но не сдержали порыва и потребовали большего. Некоторые признавали, что Зуева покорила их сердца и теперь может играть ими, как захочет.
«Какой сладкий ангелочек!»
«Принцесса!»
«Может быть, снять верх для следующей фотографии?»
«Все люди — собаки. Вы — дрессировщик», — писали самые смелые фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Зуева поделилась отпускным фото в откровенном бикини. На снимке модель продемонстрировала ровный загар на подтянутом теле, сфотографировавшись на фоне синего моря в Греции.
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