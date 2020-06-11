Российская модель Екатерина Зуева продолжает дразнить подписчиков в Instagram соблазнительными фото. На этот раз она решила подогреть интерес публики, выбрав для фотосессии купальник с откровенным бикини и в противовес ему — максимально закрытым верхом комплекта.

Instagram @zuueva

Поклонники оценили ход девушки, но не сдержали порыва и потребовали большего. Некоторые признавали, что Зуева покорила их сердца и теперь может играть ими, как захочет.

«Какой сладкий ангелочек!»

«Принцесса!»

«Может быть, снять верх для следующей фотографии?»

«Все люди — собаки. Вы — дрессировщик», — писали самые смелые фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Зуева поделилась отпускным фото в откровенном бикини. На снимке модель продемонстрировала ровный загар на подтянутом теле, сфотографировавшись на фоне синего моря в Греции.