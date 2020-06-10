«Прекрасный вид»: Екатерина Зуева поделилась отпускным фото в откровенном бикини
Российская модель не перестает радовать мужчин идеальными изгибами тела.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Соблазнительные формы российской модели Екатерины Зуевой не дают покоя доброй половине мужского населения. Девушка то и дело подливает масла в огонь, выкладывая в соцсетях пикантные фотографии из жизни. Недавно Зуева анонсировала выпуск своего видеоблога на YouTube о путешествии в Грецию откровенным фото в чересчур открытом купальнике.
На снимке модель продемонстрировала ровный загар на подтянутом теле, сфотографировавшись на фоне синего моря. Девушка села в профиль, подставив лицо жаркому греческому солнцу и обнажив все свои прелести.
«Вы уже видели мой влог о путешествии на Миконос?» — спросила Зуева подписчиков, имея в виду поездку, которая состоялась в прошлом году.
Фолловеры мужского пола не замедлили отметить «прекрасный вид», открывающийся на фото во всех отношениях, а некоторые даже разглядели интересные детали.
«Красавица»;
«Шикарная»;
«Какой прекрасный вид»;
«Этот белый кораблик нацеливается на твой живот», — написали подписчики.
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