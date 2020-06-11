Прививку от COVID-19 первыми протестируют на себе 50 добровольцев в Москве

В интернете сейчас можно наблюдать за экспериментом, от которого без преувеличения зависит будущее всего человечества. В Москве приступают к испытаниям вакцины от коронавируса на людях. Отряд добровольцев сформирован – это 50 человек - гражданских и военных, которые первыми на себе протестируют прививку от COVID-19.

Эксперимент только в самом начале – добровольцы проходят строгий трехнедельный карантин, чтобы исключить любые контакты и возможность заражения.

За ходом испытаний следит Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению итальянского вирусолога Массимо Клементи COVID-19 начал ослабевать.