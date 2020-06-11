COVID-19 начал ослабевать — утверждает итальянский вирусолог
Массимо Клементи выразил надежду, что второй волны коронавируса осенью не будет.
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Итальянский вирусолог Массимо Клементи в беседе с РИА Новости заявил, что коронавирус начал ослабевать. Проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele выразил надежду, что второй волны COVID-19 осенью удастся избежать.
«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких», — сказал Массимо Клементи.
Вирусолог отметил, что выводы о снижении активности нового внеклеточного агента подтверждаются данными из ряда стран, которые находятся на разных этапах пандемии. Помимо прочего, Массимо Клементи указал на то, что коронавирус начал мутировать и приспосабливаться к человеческому организму. Соответствующее исследование провела группа британских ученых.
«Британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций», — сказал специалист.
Массимо Клементи подчеркнул, что вышеуказанный процесс происходит во всех странах. Эволюция COVID-19 идет в одном направлении с различной скоростью. Ученый предположил, что мутация коронавируса приведет к снижению его агрессивности и патогенного потенциала.
Вирусолог надеется, что новый внеклеточный агент ослабнет и будет способен вызвать у человека только банального рода респираторные заболевания.
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