«Домашняя самодеятельность»: Рудковская готовит сына к съемкам в «Ералаше»

ЯнаРудковскаяя похвасталась подписчикам в Instagram успехами своего сына Саши Плющенко на новом поприще. После ролика, в котором она с отпрыском разыграла сценку с просьбой принять участие в семейных съемках не за деньги, его пригласили на кастинг для киножурнала «Ералаш».

«Ты откуда такая красивая? Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в „Ералаше“! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаем привет Максиму Галкину, вдохновленные его блистательным диалогом», — написала Рудковская.

В новом ролике жена Евгения Плющенкоо разыграла с сыном сценку, наложив на кадры кусок диалога из выступления юмориста. К слову, сам Максим Галкин тут же отметился в комментариях, поставив смеющийся смайл и аплодисменты.

Поклонники по-разному отнеслись к новому увлечению сына звездных родителей.

«Талантливый ребенок талантлив во всем, удачи Саше»;

«Домашняя самодеятельность. Молодцы! Развлекаетесь», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудковская с Плющенкоо и сыном показали танец с очками.