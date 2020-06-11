«Домашняя самодеятельность»: Рудковская готовит сына к съемкам в «Ералаше»

|
Алина Потёмкина
24

Не все поклонники разделили восторг продюсера и ее сына.

«Домашняя самодеятельность»: Рудковская готовит сына к съемкам в «Ералаше»

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

ЯнаРудковскаяя похвасталась подписчикам в Instagram успехами своего сына Саши Плющенко на новом поприще. После ролика, в котором она с отпрыском разыграла сценку с просьбой принять участие в семейных съемках не за деньги, его пригласили на кастинг для киножурнала «Ералаш».

«Ты откуда такая красивая? Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в „Ералаше“! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаем привет Максиму Галкину, вдохновленные его блистательным диалогом», — написала Рудковская.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию вInstagramm

Ты откуда такая красивая)? Репетируем)) Завтра едем на пробы к БорисуГрачевскомуу) Саню gnomgnomychh пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаём привет Максиму maxgalkinruu, вдохновлённые его блистательным диалогом 🤟🏻❤️pss Сегодня заключительный день моих карантинных розыгрышей от rubeusmilanoo и odrii_fashion)

Публикация от YanaaRudkovskayaa (rudkovskayaofficiall)

В новом ролике жена Евгения Плющенкоо разыграла с сыном сценку, наложив на кадры кусок диалога из выступления юмориста. К слову, сам Максим Галкин тут же отметился в комментариях, поставив смеющийся смайл и аплодисменты.

Поклонники по-разному отнеслись к новому увлечению сына звездных родителей.

«Талантливый ребенок талантлив во всем, удачи Саше»;

«Домашняя самодеятельность. Молодцы! Развлекаетесь», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудковская с Плющенкоо и сыном показали танец с очками.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:25
«Веранда удачи»: Волочкова похвасталась новой стрижкой своего кота
7:17
«Добро пожаловать в русскую зиму»: в США выпал июньский снег
7:10
Бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт
7:03
«Отхватила от охранника?» — Самбурскую высмеяли за фото с окровавленным лицом
6:58
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
6:49
Василиса Володина рассказала, какие украшения сгладят влияние коридора затмений

Сейчас читают

Кружевное белье с поясом для чулок стало новым трендом звезд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок