«Домашняя самодеятельность»: Рудковская готовит сына к съемкам в «Ералаше»
Не все поклонники разделили восторг продюсера и ее сына.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
ЯнаРудковскаяя похвасталась подписчикам в Instagram успехами своего сына Саши Плющенко на новом поприще. После ролика, в котором она с отпрыском разыграла сценку с просьбой принять участие в семейных съемках не за деньги, его пригласили на кастинг для киножурнала «Ералаш».
«Ты откуда такая красивая? Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в „Ералаше“! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаем привет Максиму Галкину, вдохновленные его блистательным диалогом», — написала Рудковская.
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Ты откуда такая красивая)? Репетируем)) Завтра едем на пробы к БорисуГрачевскомуу) Саню gnomgnomychh пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаём привет Максиму maxgalkinruu, вдохновлённые его блистательным диалогом 🤟🏻❤️pss Сегодня заключительный день моих карантинных розыгрышей от rubeusmilanoo и odrii_fashion)
В новом ролике жена Евгения Плющенкоо разыграла с сыном сценку, наложив на кадры кусок диалога из выступления юмориста. К слову, сам Максим Галкин тут же отметился в комментариях, поставив смеющийся смайл и аплодисменты.
Поклонники по-разному отнеслись к новому увлечению сына звездных родителей.
«Талантливый ребенок талантлив во всем, удачи Саше»;
«Домашняя самодеятельность. Молодцы! Развлекаетесь», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудковская с Плющенкоо и сыном показали танец с очками.
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