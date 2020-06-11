«Отхватила от охранника?» — Самбурскую высмеяли за фото с окровавленным лицом

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Алина Потёмкина
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Не все фанаты актрисы разделили ее восторг по поводу профессионального снимка в стиле нуар.

«Отхватила от охранника?» — Самбурскую высмеяли за фото с окровавленным лицом

Фото: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская решила порадовать поклонников в Instagram одним кадром из долгожданной фотосессии. На снимке она предстала в мистически-депрессивном образе: крупным планом снято лицо артистки, ее глаза обрамляют красноватые тени, имитирующие «воспаленный взгляд», а из носа течет кровь. Рот она прикрывает воротом свитера.

«А вот и первые фотографии с нашей мадридской фотосессии с Кристина Отеро», — похвасталась звезда.

 
 
 
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А вот и первые фотографии с нашей мадридской фотесессии с @cristinaoterophoto 😻

Публикация от  Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

Похоже, что среди ее фанатов нашлось мало любителей нуара, зато много остряков.

«Жутковато, слегка мороз по коже»;

«И что, кто-то должен наслаждение получить от такого?!»

«В нос дали?»

«Дома все плохо, я так понимаю»;

«Настя, ты тоже отхватила от охранника в „Пятерочке“ из-за того, что зашла без маски?» — насмешничали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настасья Самбурская рассмешила фанатов фото своей «исчезающей» ноги.

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