Актриса Настасья Самбурская решила порадовать поклонников в Instagram одним кадром из долгожданной фотосессии. На снимке она предстала в мистически-депрессивном образе: крупным планом снято лицо артистки, ее глаза обрамляют красноватые тени, имитирующие «воспаленный взгляд», а из носа течет кровь. Рот она прикрывает воротом свитера.

«А вот и первые фотографии с нашей мадридской фотосессии с Кристина Отеро», — похвасталась звезда.

Похоже, что среди ее фанатов нашлось мало любителей нуара, зато много остряков.

«Жутковато, слегка мороз по коже»;

«И что, кто-то должен наслаждение получить от такого?!»

«В нос дали?»

«Дома все плохо, я так понимаю»;

«Настя, ты тоже отхватила от охранника в „Пятерочке“ из-за того, что зашла без маски?» — насмешничали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настасья Самбурская рассмешила фанатов фото своей «исчезающей» ноги.