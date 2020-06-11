«Фредди Крюгер отдыхает»: Лобода показала маникюр «женины-кошки»
Ногти светской львицы вызвали множество разнообразных ассоциаций у ее фанатов.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый маникюр. Звезда выбрала довольно необычные цвет и форму для ногтей: длинные, заостренные, переливающиеся серебром — они вызвали множество разнообразных ассоциаций у поклонников певицы.
Если одни оценили чувство стиля светской львицы и сочли, что ее новый маникюр полностью соответствует ее образу и делает только более неотразимой, другие не удержались от шуток, критики и ироничных сравнений с известными персонажами.
«Фредди Крюгер отдыхает!»
«Женщина-кошка!»
«Что за когти?»
«Божественно! Светочка, вам так идет! Прям чисто вам подходит!»
«Какая же вы невероятная!» — писали воодушевленные пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода расстроила и напугала фанатов одновременно.
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