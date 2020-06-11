«Фредди Крюгер отдыхает»: Лобода показала маникюр «женины-кошки»

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Карина Бернтгольц
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Ногти светской львицы вызвали множество разнообразных ассоциаций у ее фанатов.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый маникюр. Звезда выбрала довольно необычные цвет и форму для ногтей: длинные, заостренные, переливающиеся серебром — они вызвали множество разнообразных ассоциаций у поклонников певицы.

Если одни оценили чувство стиля светской львицы и сочли, что ее новый маникюр полностью соответствует ее образу и делает только более неотразимой, другие не удержались от шуток, критики и ироничных сравнений с известными персонажами.

Instagram @lobodaofficial

«Фредди Крюгер отдыхает!»

«Женщина-кошка!»

«Что за когти?»

«Божественно! Светочка, вам так идет! Прям чисто вам подходит!»

«Какая же вы невероятная!» — писали воодушевленные пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода расстроила и напугала фанатов одновременно.

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