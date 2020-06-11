В фотоархиве матери Тимати Симоны Юнусовой за шесть лет скопилась масса снимков его дочери от Алены Шишковой. Алиса проводит много времени с бабушкой, отчего семейный архив постоянно пополняется. Сегодня дама может сравнивать возрастные изменения ребенка и проводить забавные параллели.

В новом посте Юнусова-старшая показала «трансформацию» Алисы от грудничка до нынешнего возраста. Оба снимка роднит то, что малышка запечатлена в интересных позах. На первом фото белокурая девочка стоит на голове, повернувшись к камере местом, на которое надет подгузник. В кадре под номером два повзрослевшая наследница рэпера изгибает позвоночник в обратную сторону. Она стоит на руках, оперевшись ногами о стену и касаясь ими затылка.

Instagram @simona280

Умиленные поклонники звездной семьи отметили, что Алиса невероятно пластична. В комментариях подивились, насколько быстро она выросла и как изменилась внешне. Но, разумеется, не в худшую сторону.

«Ну, до чего девчонка хороша!»

«Акробатка!»

«Гибкость — уровень „100“»;

«Сочный пупсик»;

«Какая Алиса молодец! Хорошая трансформация» — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Тимати показала редкое видео его игры с дочкой.