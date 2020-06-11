«Внутренний мир» Далай-ламы: Духовный лидер буддистов записал дебютный музыкальный альбом
Треки представляют собой классические буддийские мантры, которые Далай-лама читает под музыку в стиле «нью-эйдж».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gianfranco Spatola; 5-tv.ru
Серьезную конкуренцию звездам рэпа может составить Далай-лама. Духовный лидер к своему 85-летию записал дебютный музыкальный альбом под названием «Внутренний мир».
Треки — это классические буддийские мантры, которые читает Далай-лама, под музыку в стиле «нью-эйдж». Вся прибыль с продаж пластинки пойдет на благотворительность.
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