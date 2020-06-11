«Внутренний мир» Далай-ламы: Духовный лидер буддистов записал дебютный музыкальный альбом

Эфирная новость 35

Треки представляют собой классические буддийские мантры, которые Далай-лама читает под музыку в стиле «нью-эйдж».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gianfranco Spatola; 5-tv.ru

Серьезную конкуренцию звездам рэпа может составить Далай-лама. Духовный лидер к своему 85-летию записал дебютный музыкальный альбом под названием «Внутренний мир».

Треки — это классические буддийские мантры, которые читает Далай-лама, под музыку в стиле «нью-эйдж». Вся прибыль с продаж пластинки пойдет на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор МакSим рассказала о состоянии певицы.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.12
0.50 78.52
0.60
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

16:35
Устроившего «пьяное» ДТП Ефремова допрашивают следователи
16:31
Посетитель бара о Ефремове: «Дядя Миша с незастегнутой ширинкой»
16:27
Репетиция парада Победы в Петербурге прошла под командованием ветерана ВОВ
16:15
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
16:11
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака
16:04
«Вечериночка нового времени»: Вера Брежнева и Monatik представили совместный клип

Сейчас читают

«Вот как теперь заснуть?!» — Дима Билан примерил образ «сладкого котика»
Как дочка Тимати менялась с возрастом — умилительные кадры
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок