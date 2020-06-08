«Посттравматический синдром»: директор МакSим рассказала о состоянии певицы

Певица МакSим, взявшая ранее безвременный отпуск по состоянию здоровья, может выйти в свет уже в августе этого года. Об этом 5-tv.ru рассказала генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, восстановление звезды после аварии, в которую она попала весной 2019 года, прошло благополучно, и сейчас она пользуется возможностью пожить жизнью обычного человека, которой зачастую лишены люди сцены.

«Чувствует себя прекрасно, настроение отличное. Бодра, весела, оптимистично настроена. Много времени проводит с детьми, много гуляет, занимается физическими нагрузками. Очень довольна жизнью, тем, что она имеет возможность отдыхать от всего, что нет никакой рабочей нагрузки. Полностью сейчас живет обычной человеческой жизнью, которой она давно не имела», — поделилась Соколова.

Уже сейчас певица задумывается о написании новой пластинки. А первое появление ее на публике, пусть пока и не на концерте, можно ожидать к концу лета, добавила менеджер артистки.

«Надеемся, что, когда закончится эпидемия, она вернется в студию, начнет писать новый альбом, готовить новую программу. И после этого начнет двигаться с туром по России. Надеюсь, что, наверное, мы уже появимся в программах в конце августа. Пойдем на какие-то эфиры, где артистка расскажет сама уже о своих состояниях, переживаниях», — рассказала Соколова.

После аварии у певицы были тяжелые последствия, которые и вынудили ее временно уйти со сцены, добавила менеджер артистки. Но сегодня медики отмечают успешное восстановление здоровья МакSим.

«Это был посттравматический синдром, который повлек за собой такие непростые состояния. Это и бессонница, и тревога, и проблемы с сосудами, эмоциональное и физическое недомогание. Но все сейчас пришло в норму. Врачи говорят, что очень хорошо прошло восстановление», — заключила Соколова.

Певица МакSим взяла бессрочный отпуск в феврале. Ей пришлось лечь в клинику для наблюдения, так как у нее были серьезные нарушения здоровья после ДТП, в которое она попала в апреле 2019 года. Как писал ранее 5-tv.ru, МакSим после аварии исчезла из публичного пространства и даже перестала общаться со спортивным тренером.