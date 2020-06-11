Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы

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Сергей Зеленский
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Российские города готовятся к историческому событию, которое состоится 24 июня.

Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Необходимо обеспечить полную безопасность для зарубежных гостей Парада Победы 24 июня в условиях борьбы с распространением коронавируса. Как заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, пандемия внесла существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе в организацию работы с зарубежными коллегами.

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», — сказал он.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что получено подтверждение от 12 иностранных лидеров о намерении посетить Парад Победы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил также, что участники предстоящего исторического события — военнослужащие — проходят ежедневное тестирование на COVID-19.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят репетиции этого торжественного мероприятия в российских городах.

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