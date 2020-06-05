Репетиции парадов в честь 75-летия Победы начались в российских регионах

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Тренировки идут не только на земле — во многих городах пройдут и воздушные парады.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru

75 лет назад в Берлине представители Советского Союза, Англии, США и Франции подписали декларацию о поражении Германии. Именно этот документ поставил точку в войне в Европе.

А в военных округах приступили к репетициям парадов в честь 75-летия Победы. В Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске на аэродромах и в частях солдаты и офицеры отрабатывают слаженность торжественного марша, а водители бронетехники и боевых машин — синхронность движений в строю. Пока еще есть шероховатости, но за оставшееся время, говорят руководители тренировок, каждое движение доведут до автоматизма.

Особое внимание по приказу министра обороны, уделяют безопасности: все бойцы в масках и перчатках. Но тренировки идут не только на земле. Во многих городах пройдут и воздушные парады. Военные летчики отрабатывают синхронность действий и соблюдение дистанции. Расстояние между самолетами — всего несколько десятков метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что курсанты МЧС приступили к подготовке к участию в Параде Победы. Накануне в Подмосковье они отработали строевой шаг.

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