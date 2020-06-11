«Выдыхай, Максим, сфоткала!» — в сети не поверили Галкину, оголившему «кубики» пресса

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Виктория Андреева
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Юморист выложил полуобнаженное фото, чем вызвал небывалый ажиотаж.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Жители Москвы и Подмосковья не могут поверить своему счастью: наконец наступило настоящее, теплое лето! Многие даже успели покупаться и позагорать. Старается не отставать от граждан и российский шоумен, юморист Максим Галкин. О своем прекрасном времяпрепровождении он рассказывает фолловерам в Instagram.

Так, например, недавно артист опубликовал снимок, где позирует на фоне прекрасного цветущего кустарника. Правда, образ его был необычным: из одежды на Максиме — только рваные шорты, что безусловно, сразу приковывает внимание к его «кубикам» пресса.

«Настроение жара!!! Энергия зашкаливает!» — подписал пост Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Удивительно, но повидавшие многое фолловеры юмориста, похоже, не ожидали увидеть его практически в стиле «ню». По крайне мере, все они, как один, твердили, что пресс артист «дорисовал в фотошопе».

«А кубики настоящие?!»

«Максим, вы что, освоили фотошоп? Какая фигура!»

«Ох, вот это пресс… четкий такой…»

«Выдыхай, Максим, все сфоткала (Алла Пугачева)» — писали в комментариях к снимку изумленные пользователи.

Правда, позже нашлись профессионалы, заверившие, что «кубики» Галкина — подлинные. Ведь не секрет, что артист регулярно занимается спортом, а значит, стройная фигура — плод титанического труда, но никак не банальная ретушь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Максима Галкина вынудили его сделать новую модную стрижку.

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