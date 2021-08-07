Как две капли: Кто из знаменитостей очень похож на своих матерей?

Яна Вахрушева
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Они унаследовали не только черты лица своих матерей, но и талант.

Как две капли: Кто из знаменитостей очень похож на своих матерей?

Фото: TACC / ZUMA

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

18-летняя модель Кайя Гербер — копия своей мамы Синди Кроуфорд. Синди — супермодель 90-х, а ее дочь сейчас покоряет подиумы. Получилось бы это без карьеры звездной мамы? Возможно, ведь Кайя Гербер унаследовала невероятную красоту, а не только известное имя Синди.

Синди Кроуфорд в 2009-м и Кайя Гербер в 2019-м.Синди Кроуфорд в 2009-м и Кайя Гербер в 2019-м. Фото: 5-tv.ru, ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images, Instagram @kaiagerber

Риз Уизерспун и Бетти Риз

Кажется, именно так будет выглядеть актриса Риз Уизерспун на пенсии. Свои черты лица она унаследовала от мамы Бетти Риз. Сейчас в семье подрастает трется красавица — Ава Элизабет Филлипп, дочь Риз Уизерспун. Кто знает, может быть в будущем нас ждет ремейк «Блондинки в законе».

Фото: Instagram @reesewitherspoon

Анна Шульгина и Валерия

О сходстве начинающей певицы и актрисы Анны Шульгиной с ее звездной мамой Валерией говорят уже давно. От нее девушка взяла форму носа и губ, также у них схожий овал лица. Анна также поет, но пока о знаменитости своей мамы ей можно только мечтать.

Певица Велерия в 1999-м и Анна Шульгина в 2020-м.Певица Валерия в 1999-м и Анна Шульгина в 2020-м. Фото: 5-tv.ru, ITAR-TASS / Владимир Яцина, Instagram @shena_music

Лили-Роуз и Ванесса Паради

Модель и актрису Лили-Роуз можно смело назвать второй Ванессой Паради, правда, без фирменной щербинки между зубами. Лили-Роуз несколько лет назад стала открытием для рекламы различных брендов одежды и косметики. А ее контрактам может позавидовать и мама Ванесса Паради и папа-актер Джонни Депп.

Ванесса Паради в 2018-м и Лили-Роуз Депп в 2020-м. Ванесса Паради в 2018-м и Лили-Роуз в 2020-м. Фото: 5-tv.ru, ТАСС / ZUMA, Instagram @lilyrose_depp

Джиджи и Иоланда Хадид

Джиджи — очень похожа на свою знаменитую маму Иоланду Хадид, тоже модель в прошлом. Иоланда в 56 лет выглядит просто потрясающе! Иногда их с дочерью даже называют сестрами. А вот сестра Джиджи Белла Хадид похожа на отца Мохаммеда.

Иоланда Хадид в 2018-м и Джиджи Хадид в 2019-м. Иоланда Хадид в 2018-м и Джиджи Хадид в 2019-м. Фото: 5-tv.ru, ТАСС / ZUMA, Instagram @yolanda.hadid

Анна и Анастасия Заворотнюк

Почти 100% сходство матери и дочери заметили, когда Анастасия Заворотнюк начала появляться с Анной на мероприятиях. В детстве девушка сыграла эпизодическую роль маленькой Виктории Прутковской в «Моей прекрасной няне», после чего решила продолжить карьеру актрисы и появилась в сериале «Закрытая школа».

Анастасия Заворотнюк в 2010-м и Анна Заворотнюк в 2020-м.Анастасия Заворотнюк в 2010-м и Анна Заворотнюк в 2020-м. Фото: 5-tv.ru, ITAR-TASS / Пресс-служба Первого канала, Instagram @anna_zavorotnyuk

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочерях звезд зарубежных боевиков, которые выросли настоящими красавицами.

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