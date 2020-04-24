Одна из самых любимых публикой супермоделей мира не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях и любит эпатажные наряды.

Джиджи Хадид исполнилось 25 лет — самые смелые и яркие образы модели за 2020 год

Фото: www.globallookpress.com © face to face

Джиджи Хадид, одна из самых любимых публикой супермоделей мира, празднует 25-й день рождения. По этому случаю 5-tv.ru собрал фото с ее самыми яркими образами с начала 2020 года в одном материале.

Елена Нура «Джиджи» Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе в семье палестинского бизнесмена-девелопера Мохамеда Хадида и голландско-американской модели Иоланды Хадид. Свой путь в модельном бизнесе Джиджи начала уже в двухлетнем возрасте — ее сняли для рекламы детской одежды фирмы Guess.

Поскольку съемки мешали учебе, Хадид сделала паузу в карьере. В модный бизнес она вернулась уже в 16-летнем возрасте. В 2013 году девушка подписала контракт с модельным агентством IMG. Уже через год она превратилась в одну из самых востребованных моделей мира.

Ошеломительному успеху Джиджи во многом обязана активности в Instagram. На ее аккаунт подписаны более 50 миллионов человек. 1 января 2020 года супермодель порадовала подписчиков фото для календаря мужского журнала V Magazine. На снимках она предстала обнаженной по пояс. Из одежды на ней были только джинсы и кеппи.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Спустя три недели Джиджи на русском языке поблагодарила за сотрудничество русскоязычную версию журнала Vogue. Для издания она снялась в купальнике, прозрачном платье в сетку, обнаженной по пояс и в других образах.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

В начале февраля Хадид поделилась фото и видео с модного показа одежды дизайнера Тома Форда. На подиуме она снова предстала в прозрачном платье.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Чуть позже звезду заметили в другом необычном костюме — сапогах, брюках и пальто с небесным принтом.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

С введением карантинных мер по всему миру Джиджи по понятным причинам перестала публиковать фотографии с новых модных показов. Зато она вспомнила фотосессию в 2018 году, которая была посвящена Пасхе. По мнению Хадид, фотографам тогда удалось заранее предугадать «очень карантинный» характер христианского праздника, наступивший через два года.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Как сообщал 5-tv.ru, Джиджи Хадид является сестрой Беллы Хадид — супермодели, признанной самой красивой женщиной в мире. Ранее они вместе вышли на подиум в откровенных нарядах без лифов.

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