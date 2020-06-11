Петербург стал одним из регионов, где жителей проверят на популяционный иммунитет к COVID-19

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Кроме Северной столицы исследования пройдут в Тюмени и Хабаровске.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

Сегодня в российские больницы привезли первые партии «Авифавира» — отечественного препарата для лечения коронавируса. Разработчики утверждают, что его эффективность выше 80%. Во время клинических испытаний улучшения наступили уже в первые дни после появления симптомов.

Врачи и пациенты очень ждали это лекарство.

А Петербург стал одним из пилотных регионов, где жителей проверят на популяционный иммунитет к COVID-19. Также исследования пройдут в Тюмени и Хабаровске. Добровольцы уже набраны — это люди всех возрастов от одного года до 70 лет. Ключевой площадкой эксперимента станет НИИ имени Пастера.

Такое же исследование анонсировал и петербургский Институт гриппа. Тот самый, где первыми в стране расшифровали геном российского коронавируса. К тому же там круглосуточно ведут собственную разработку вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа.

«Вы берете кусочек вируса другого, вставляете в вирус гриппа, который не может убить или навредить человеку. Вводите этот вирус человеку, и у человека вырабатывается иммунитет. И у Института гриппа богатый опыт разработки таких препаратов. Самый известный — это вакцина против туберкулеза», — сказал Андрей Комиссаров, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа.

Когда будет готово лекарство, и почему наши экспериментальные вакцины называют самыми качественными? Подробнее об этом расскажут наши коллеги в программе «Известия. Главное».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно мыть фрукты и овощи летом.

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