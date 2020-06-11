Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи летом— советы врача
Гастроэнтеролог рассказала, какие меры предосторожности нужно предпринять перед употреблением продуктов особенно в период пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE; 5-tv.ru
Лето — сезон овощей и фруктов, а также кишечных инфекций, рассказала 5-tv.ru врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.
«Все фрукты овощи и ягоды, которые вы приобретаете, обязательно нужно мыть. Это особенно в период коронавирусной инфекции, в который мы живем. Ни в коем случае нельзя пробовать фрукты и овощи на рынках», — предостерегла медик.
Врач дала советы и о том, как правильно мыть продукты перед употреблением.
«Мягкие ягоды и фрукты, например малину, абрикосы, можно замочить в воде, а потом промывать под проточной водой. Жесткие фрукты можно промывать под проточной водой и затем счищать кожуру», — уточнила Лопатина.
Допустимо использовать щетку, но нельзя применять моющие средства даже с пометками «эко» или «детское». По словам гастроэнтеролога, частицы средства могут попасть в кишечник и вызывать сильное нарушение микрофлоры. В особенности, если это средство антибактериальное.
«После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать», — заключила врач.
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