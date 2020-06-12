Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию «Мы вместе»
В распоряжении главы государства отмечается, что данный знак отличия учрежден в связи с высокой общественной значимостью волонтерского движения.
Фото: Известия / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», которая стартовала в период борьбы с коронавирусом.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, отмечается, что данный знак отличия «учрежден в связи с высокой общественной значимостью данной акции».
В распоряжении указано, что в текущем году из резервного фонда президента РФ на эти цели будут выделены средства.
«МыВместе» — проект, объединяющий волонтеров по всей России. К акции присоединились десятки тысяч человек в разных регионах страны.
Ранее 5-tv.ru передавал, что статус волонтера может быть закреплен в Конституции, голосование по внесению поправок в которую пройдет 1 июля.
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