Презентация PlayStation 5 собрала на ютубе более 10,5 миллиона просмотров

Компания Sony накануне презентовала на ютуб-канале PlayStation дизайн PlayStation 5. В рамках трансляции японская транснациональная корпорация также провела презентацию игр для новой консоли. На момент публикации новости видео канала с 10,6 миллионами подписчиков собрало уже более 10,5 миллиона просмотров.

А первый пост с фотографиями после презентации в официальном Instagram PlayStation к настоящему времени собрал почти три миллиона отметок «Нравится».

View this post on Instagram Your first look at the #PlayStation5 A post shared by PlayStation (@playstation) on Jun 11, 2020 at 3:00pm PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чья приставка круче - Sony PlayStation 5 или Xbox Series X.