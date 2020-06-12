Презентация PlayStation 5 собрала на ютубе более 10,5 миллиона просмотров

|
Марина Неруцких
23

Презентацию игр для новой консоли компания Sony провела 11 июня на ютуб-канале PlayStation.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura; YouTube / PlayStation

Компания Sony накануне презентовала на ютуб-канале PlayStation дизайн PlayStation 5. В рамках трансляции японская транснациональная корпорация также провела презентацию игр для новой консоли. На момент публикации новости видео канала с 10,6 миллионами подписчиков собрало уже более 10,5 миллиона просмотров.

А первый пост с фотографиями после презентации в официальном Instagram PlayStation к настоящему времени собрал почти три миллиона отметок «Нравится».

 
 
 
View this post on Instagram

Your first look at the #PlayStation5

A post shared by PlayStation (@playstation) on

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чья приставка круче - Sony PlayStation 5 или Xbox Series X. 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
«Удар все легче, пульс все чаще»: Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине
7:48
«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
7:36
Рецепт овощных оладьев: Легкое блюдо для летнего ужина
7:34
Космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
7:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
7:32
Исаакий-змеевик: как избежать беды в Змеиный праздник — 12 июня

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок