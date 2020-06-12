Презентация PlayStation 5 собрала на ютубе более 10,5 миллиона просмотров
Презентацию игр для новой консоли компания Sony провела 11 июня на ютуб-канале PlayStation.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura; YouTube / PlayStation
Компания Sony накануне презентовала на ютуб-канале PlayStation дизайн PlayStation 5. В рамках трансляции японская транснациональная корпорация также провела презентацию игр для новой консоли. На момент публикации новости видео канала с 10,6 миллионами подписчиков собрало уже более 10,5 миллиона просмотров.
А первый пост с фотографиями после презентации в официальном Instagram PlayStation к настоящему времени собрал почти три миллиона отметок «Нравится».
View this post on Instagram
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чья приставка круче - Sony PlayStation 5 или Xbox Series X.
Читайте также
72%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?