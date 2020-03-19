Sony PlayStation 5 против Xbox Series X. Чья начинка круче?

Компания Sony рассекретила характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. На сайте американского игрового портала The Verge сообщается, что анонс прошел в формате онлайн-презентации.

Игровая приставка пятого поколения получит новый процессор AMD Zen 2 с восьмью ядрами по 3,5 ГГц каждая и видеочип AMD RDNA 2 с максимальной мощностью 10,28 терафлопса. Анонсированная игровая консоль будет обрабатывать данные со скоростью до 300 гигабайт в минуту благодаря новейшему твердотельному накопителю. Этот показатель в 100 раз выше, чем скорость загрузки SSD-диска PlayStation 4, вышедшей в 2013 году.

Помимо прочего, на борту PlayStation 5 будет 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, способной пропускать до 448 гигабайт в секунду. Sony предлагает оформить предзаказ на официальном сайте, запуск розничной продажи консоли планируется в конце 2020 года.

Ранее компания Microsoft представила конкурента японской консоли — Xbox Series X. Последняя получила более быструю оперативную память и увеличенный SSD-диск. Также приставка от Sony формально обладает менее мощным процессором, однако, по мнению The Verge, разница будет заметна лишь на бумаге — 3,5 ГГц против 3,8 на ядро у Xbox Series X (3,6 при включенной многопоточности).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатели «Звездных войн» объявили о новой сюжетной линии.