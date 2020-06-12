«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?

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Валентин Черников
Эксклюзив 13

Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, чего ждать после сна на тему бракосочетания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Увиденная во сне свадьба — добрый знак, говорит участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко. В беседе с 5-tv.ru ясновидящий уточнил, чего ждать после такого сновидения.

По его словам, правильное толкование в этом случае определяет ряд условий: кому приснилась свадьба, какое она оставила впечатление, и в ночь на какой день недели человека посетил этот сон.

Как отметил Филоненко, свадьба может присниться и замужней женщине. В этом случае она означает благоприятное продолжение отношений с мужчиной. Незамужней свадьба во сне предвещает хорошие события, но не обязательно бракосочетание.

Хорошо, когда во сне угадывается позитивное настроение торжества, видны такие детали, как цветы и улыбки. Это значит, что в течение десяти дней, максимум — двух недель, хорошее предсказание исполнится.

Многое определяет и ночь, на которую приходится сон. Если свадьба снится с четверга на пятницу или с пятницы на субботу, это знак, что жизнь человека изменится в лучшую сторону. Возможно, появится новый партнер. Если это произошло с незамужней девушкой, такие события произойдут в течение трех-четырех месяцев, добавил экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему снится падение с высоты, по версии звезды «Битвы экстрасенсов».

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