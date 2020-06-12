«Детство продолжается»: Озорная Нетребко в мини-платье в горох прокатилась на аттракционе
Оперная певица вновь почувствовала себя ребенком, получив адреналин в парке развлечений.
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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Знаменитая оперная певица Анна Нетребко проживающая сейчас в Австрии, после снятия ограничений отправилась в парк развлечений. Там народная артистка РФ будто снова вернулась в детство: она веселилась, прыгала, каталась на аттракционах и наслаждалась моментом.
Даже наряд, в котором знаменитость вышла на прогулку — короткое платье в горошек и шлепки — казался слегка озорным и очень милым.
«Мое детство было недостаточно долгим. В детстве парков недодали», — призналась Нетребко в подписи к посту.
Комментаторы позавидовали кумиру и признались, что с удовольствием бы разделили захватывающие эмоции с певицей.
«Анна, супер! Вы — само вдохновение, во всех смыслах!»
«Детство продолжается! Вы потрясающая!»
«Озорница!»
«Обожаю вас — веселушку-хохотушку!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко невероятно похудела.
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