«Детство продолжается»: Озорная Нетребко в мини-платье в горох прокатилась на аттракционе

|
Карина Бернтгольц
23

Оперная певица вновь почувствовала себя ребенком, получив адреналин в парке развлечений.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко проживающая сейчас в Австрии, после снятия ограничений отправилась в парк развлечений. Там народная артистка РФ будто снова вернулась в детство: она веселилась, прыгала, каталась на аттракционах и наслаждалась моментом.

Даже наряд, в котором знаменитость вышла на прогулку — короткое платье в горошек и шлепки — казался слегка озорным и очень милым.

«Мое детство было недостаточно долгим. В детстве парков недодали», — призналась Нетребко в подписи к посту.

Комментаторы позавидовали кумиру и признались, что с удовольствием бы разделили захватывающие эмоции с певицей.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Анна, супер! Вы — само вдохновение, во всех смыслах!»

«Детство продолжается! Вы потрясающая!»

«Озорница!»

«Обожаю вас — веселушку-хохотушку!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко невероятно похудела.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
«Какой молодчина!» — Звезда «Уральских пельменей» приготовил избраннице сюрприз
10:29
«Детство продолжается»: Озорная Нетребко в мини-платье в горох прокатилась на аттракционе
10:21
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной
10:11
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
9:55
Как легко засыпать и просыпаться? ТОП советов от заслуженного врача России
9:45
«Лети, Лиза, спасать планету»: Арзамасова попробовала себя в качестве Супергерл

Сейчас читают

«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок