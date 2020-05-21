Анна Нетребко невероятно похудела в самоизоляции

48-летняя оперная дива носит мини и каблуки.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Народная артистка РФ, всемирно известная оперная дива Анна Нетребко не теряла время даром в самоизоляции, когда все гастроли оказались отменены. 48-детняя уроженка Кубани отправилась с семьей в один из самых старейших зоопарков Западной Европы, который расположен в Вене.

Анна предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники пришли в восторг от физической формы певицы, которая в многочисленных интервью рассказывает, что ни при каких обстоятельствах не ограничивает себя в еде. Звезда заметно постройнела и выглядит замечательно.

Нетребко воспитывает сына Тьяго, родившегося в 2008 году в отношениях с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом. В 2015 году Анна вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Преимущественно, помимо гастролей, семья проживает в Вене.

Ранее Анна Нетребко демонстрировала, какими кулинарными изысками балует своих родных в режиме самоизоляции.

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