Анна Нетребко невероятно похудела в самоизоляции
48-летняя оперная дива носит мини и каблуки.
Закрыть
Смотрите также:
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Народная артистка РФ, всемирно известная оперная дива Анна Нетребко не теряла время даром в самоизоляции, когда все гастроли оказались отменены. 48-детняя уроженка Кубани отправилась с семьей в один из самых старейших зоопарков Западной Европы, который расположен в Вене.
Анна предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
Поклонники пришли в восторг от физической формы певицы, которая в многочисленных интервью рассказывает, что ни при каких обстоятельствах не ограничивает себя в еде. Звезда заметно постройнела и выглядит замечательно.
Нетребко воспитывает сына Тьяго, родившегося в 2008 году в отношениях с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом. В 2015 году Анна вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Преимущественно, помимо гастролей, семья проживает в Вене.
Ранее Анна Нетребко демонстрировала, какими кулинарными изысками балует своих родных в режиме самоизоляции.
Читайте также
100%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?