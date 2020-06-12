Глава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе
Дополнительное снабжение города питьевой водой будет вестись из артезианских скважин.
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Фото, видео: Glava.rk.gov.ru; www.globallookpress.com / Patrick Pleul, Bernard Jaubert
Новый водопровод запустили в Симферополе для снабжения города водой из артезианских скважин. В открытии принял дистанционное участие глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщается на официальном сайте руководителя региона, в начале видеомоста он поздравил крымчан с Днем России и отметил, как символичен запуск водопровода именно в этот день.
«На сегодняшний день в систему водоснабжения Симферополя ежесуточно подается 160 тысяч кубометров воды. При этом тот объем воды, который будет подан благодаря проделанной работе, практически на четверть закроет потребности города по водоснабжению. В нынешний засушливый год это мероприятие очень актуально для жителей крымской столицы», — сказал Аксенов.
Также глава региона пообещал жителям полуострова, что Крым не останется без питьевой воды. Как пишет ФАН, по словам Аксенова, для решения этого вопроса разрабатывается комплексная система водоснабжения полуострова. После присоединения Крыма к России Украина отключила регион от водоснабжения без предупреждения. С тех пор воду поставляли за счет хранилищ, но в последние годы они обмелели.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму рассказали, когда россияне смогут отдохнуть на полуострове.
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