В Крыму рассказали, когда россияне смогут отдохнуть на полуострове
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, на какие числа можно покупать путевки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Server Amzayev; Facebook / Сергей Аксенов
Граждане России смогут приехать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов. По его словам, продажа путевок начнется с сегодняшнего дня — после опубликования соответствующего указа на официальном сайте правительства полуострова.
«Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора», — добавил Аксенов.
Он также сообщил, что с 15 июня на территории полуострова полностью снимается режим самоизоляции и отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Крым из других регионов России. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе и с Украины, сохраняется.
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