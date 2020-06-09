В Крыму рассказали, когда россияне смогут отдохнуть на полуострове

Граждане России смогут приехать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов. По его словам, продажа путевок начнется с сегодняшнего дня — после опубликования соответствующего указа на официальном сайте правительства полуострова.

«Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора», — добавил Аксенов.

Facebook / Сергей Аксенов

Он также сообщил, что с 15 июня на территории полуострова полностью снимается режим самоизоляции и отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Крым из других регионов России. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе и с Украины, сохраняется.

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