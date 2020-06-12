Екатерина Варнава порадовала подписчиков в Instagram фото со своим домашним питомцем. Она поделилась снимком, на котором запечатлена вместе со своей таксой по кличке Биркин. Кадр она сопроводила строчками из известного стихотворения Владимира Орлова, которые произносил главный герой в фильме «Брат-2».

«Я узнал, что у меня

Есть огромная семья —

И тропинка, и лесок,

В поле каждый колосок,

Речка, небо голубое —

Это все мое родное —

Это родина моя,

Всех люблю на свете я!» — написала Варнава.

Instagram @kativarnava

Поклонников умилило фото актрисы с собакой. Многие отмечали сходство черт лица знаменитости и морды ее питомца.

«Ваша собачка очень счастлива и похожа на вас»

«Одно лицо»

«Песик потешный»

«У песеля такая довольная морда, что невольно вызывает улыбку!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Варнава рассмешила соцсети «безумными» танцами.