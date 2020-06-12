«Любимый выбрал нам пристанище»: Семья Тарасова отправится из Москвы вслед за футболистом
Жена и дети футболиста переедут в Казань, где он играет за «Рубин».
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Фото, видео: Instagram @kostenko.94
Период одиночества Дмитрия Тарасова скоро закончится. Его супруга с двумя дочерьми — двухлетней Миланой и четырехмесячной Евой переезжают из Москвы в Казань, где футболист играет за команду «Рубин». Об этом Анастасия Тарасова (Костенко) сообщила на своей странице в Instagram.
«В Казани уже все готово к нашему приезду! Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему. Разве может быть как-то иначе? Что может быть лучше для детей, чем два их любимых и любящих друг друга человека перед глазами? Новый опыт, новый город, это же так здорово», — написала девушка.
Единственное, что заставило Анастасию переживать — вопрос одежды. Мама двух детей не знает, что взять из вещей для себя и дочек на два-три месяца. Решить его самостоятельно она пока не смогла и спросила совета подписчиков.
Как уточняет портал Дни.ру, Дмитрий Тарасов долго сидел без работы и с радостью принял предложение казанского футбольного клуба. Двумя неделями ранее он на сутки приезжал домой в Москву, чтобы увидеться с женой и малышками. Для всех членов семьи эта встреча стала праздником. Теперь возлюбленные и дочки предвкушают долгожданное воссоединение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Тарасов нежно прижал к груди младшую дочурку.
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