«Любимый выбрал нам пристанище»: Семья Тарасова отправится из Москвы вслед за футболистом

Период одиночества Дмитрия Тарасова скоро закончится. Его супруга с двумя дочерьми — двухлетней Миланой и четырехмесячной Евой переезжают из Москвы в Казань, где футболист играет за команду «Рубин». Об этом Анастасия Тарасова (Костенко) сообщила на своей странице в Instagram.

«В Казани уже все готово к нашему приезду! Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему. Разве может быть как-то иначе? Что может быть лучше для детей, чем два их любимых и любящих друг друга человека перед глазами? Новый опыт, новый город, это же так здорово», — написала девушка.

Instagram @kostenko.94

Единственное, что заставило Анастасию переживать — вопрос одежды. Мама двух детей не знает, что взять из вещей для себя и дочек на два-три месяца. Решить его самостоятельно она пока не смогла и спросила совета подписчиков.

Как уточняет портал Дни.ру, Дмитрий Тарасов долго сидел без работы и с радостью принял предложение казанского футбольного клуба. Двумя неделями ранее он на сутки приезжал домой в Москву, чтобы увидеться с женой и малышками. Для всех членов семьи эта встреча стала праздником. Теперь возлюбленные и дочки предвкушают долгожданное воссоединение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Тарасов нежно прижал к груди младшую дочурку.