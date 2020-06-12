Новые эксклюзивные кадры задержания Ивана Голунова

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Сергей Зеленский
Эксклюзив 151

Видеозапись была сделана 6 июня 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva; 5-tv.ru

Видео задержания журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, запечатленное камерами уличного наблюдения 6 июня 2019 года, оказалось в распоряжении МИЦ «Известия».

Кадры предоставил адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы экс-полицейского Игоря Ляховца. Бывший начальник отделения УВД по столичному Западному административному округу является подозреваемым по «делу Голунова». Следователи полагают, что по указанию Ляховца полицейские подбросили журналистку наркотики.

На кадрах видно, как группа правоохранителей дважды показывает журналисту свои удостоверения. Затем они предлагают ему пройти в автомобиль. На видео не запечатлено эпизодов применения в отношении корреспондента физической силы, а наручники на него надели только после отказа сесть в машину. Это противоречит версии Голунова, который заявил, что к нему применили насилие при задержании.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года по подозрению в продаже наркотиков. Голунов заявил, что не виновен, а запрещенные вещества ему подбросили. Нестыковки и нарушения при задержании вызвали скандал и возмущение общественности. Четверо сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве были уволены после проведенной проверки, а позднее задержаны.

Голунов был освобожден в связи с недоказанностью вины. Уголовное дело, заведенное на журналиста было прекращено в связи с недоказанностью вины.

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