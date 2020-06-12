В Подмосковье задержали сантехника по подозрению в серии изнасилований и убийств

В Подмосковье задержали сантехника, объявленного в розыск по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований. Об этом в среду, 12 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, подозреваемый, работающий сантехником в одном из ЖЭО, совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. В январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки», — отмечается в заявлении.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, предполагаемым маньяком оказался 53-летний Андрей Е. Долгое время он орудовал на территории Каширского и Ступинского районов Подмосковья.

В настоящее время мужчина дает признательные показания на допросе. В частности, задержанный уже сознался в эпизоде с десятилетней девочкой, пояснив, что планировал совершить с ней половой акт, но не успел. В результате скрылся с места происшествия, прихватив телевизор. Инцидент произошел в городе Ступино, на улице Куйбышева.

5-tv.ru

Какое именно наказание может грозить подозреваемому в совершении серии преступлений, станет известно после проведения комплекса следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серийный маньяк из Хабаровска признался в содеянном и рассказал, зачем бил людей ножом в спину.