«Я не виноват»: маньяк из Хабаровска рассказал, зачем бил людей ножом в спину
Во время разговора мужчина один раз засмеялся. В этот момент он рассказывал о своем задержании.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Christoph Reichwein, 5-tv.ru
Подозреваемый в серии нападений на людей с ножом в Хабаровске ответил на вопросы о своих мотивах. Видео с его допросом опубликовала пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Мужчина рассказал, что у него был план по возращению девушки. В чем конкретно он заключался, задержанный не пояснил. Однако он подтвердил, что нападения на людей с ножом были частью замысла. Вспоминая о задержании, подозреваемый смеялся.
«Я не виноват в этом <…> Виноватым я себя не чувствую, нас сделали такими», — сказал мужчина о своих преступлениях, согласившись, что совершил их напрасно.
Он добавил, что на днях планировал совершить последнее нападение. После этого собирался пойти поговорить со своей бывшей девушкой. Жертв выбирал случайным образом. Для преступлений использовал два ножа, которые хранил дома. На «охоту» выходил в спортивной одежде и пуховике.
Подробности о задержании серийного маньяка и расследовании его дела рассказала начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серийный маньяк из Хабаровска ударил четверых людей ножом в спину из-за обиды на женщин. Нападения он начал совершать после расставания со своей пассией. Орудие преступлений — охотничий нож — нашли у него дома. Были опубликованы его фото.
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