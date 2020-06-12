Нефтепродукты попали в реку в Сочи

Сотрудники полиции и прокуратуры Сочи проводят проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Ира в Лазаревском районе. Утечку опасных для экологии веществ заметили жители курортного района Дагомыс.

По данным правоохранителей, источником загрязнения стала станция технического обслуживания, откуда «в реку попало небольшое количество горюче-смазочных материалов».

«В настоящее время проводятся мероприятия по очистке реки», — добавили в ведомстве.

В начале июня общественный резонанс получило ЧП на севере Красноярского края, где с норильской ТЭЦ произошла утечка более 21 одной тонны дизельного топлива. Возбуждены уголовные дела, а ряд возможных причастных к произошедшему, либо закрывавших глаза на текущую ситуацию, которая привела к экологической катастрофе, арестованы.