Директор ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива, арестован до 31 июля
Ранее в СК РФ сообщили, что в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Норильский городской суд принял решение арестовать директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива до 31 июля включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову.
Накануне руководитель вместе с главным инженером электростанции Алексеем Степановым и его заместителем Юрием Кузнецовым был задержан в соответствии со статьей 246 УК РФ за «необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду».
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО «НТЭК»
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