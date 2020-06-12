Кириенко объяснил феномен и массовость волонтерского движения «МыВместе»

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко выразил благодарность волонтерам, которые в период пандемии коронавирусной инфекции участвовали во Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Кириенко выступил с приветственной речью на открытии концерта на Красной площади в честь Дня России.

«Спасибо каждому из 116 тысяч волонтеров, которые присоединились к этой акции. Спасибо волонтерам-медикам, семи тысячам человек, которые пошли в красные зоны. Это очень свойственно именно нашей стране. В трудную ситуацию мы объединяемся. Мы вместе справимся с любой проблемой и всегда победим», — заявил он.

По словам первого замглавы администрации главы государства, при организации проекта #Мывместе не предполагалось открывать сбор денежных средств, однако граждане сами предлагали свою помощь. Кириенко рассказал, что, помимо доставки продуктов и лекарств, волонтеры оказывали нуждающимся психологическую и юридическую помощь.

Кроме того, Кириенко указал на трудности и ограничения, которые пришлось преодолевать россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и на то, что концерт проходит без зрителей.

«Это необычный год. Непростая весна. И немножко необычный концерт, когда, глядя в зал, ты видишь пустые места. Сначала кажется, что нас меньше, чем обычно. Нас гораздо больше, чем может вместить любой зал. Всегда есть кто-то, кому тяжелее, чем тебе. Это принципиальный момент в жизни каждого человека», — добавил Кириенко.

Накануне президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан, а также медицинских работников во время пандемии коронавируса.