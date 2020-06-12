«Григорий Остер отдыхает!» — Ягудин дал «вредный совет», как содержать дом в чистоте

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Виктория Андреева
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Именитый спортсмен поделился необычным лайфхаком.

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Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin

Прославленный российский фигурист, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин примкнул к числу тех знаменитостей, кто, находясь в самоизоляции, начал снимать забавные видеоролики. Правда, в отличие от некоторых, спортсмен старается сделать их не только смешными, но и полезными.

Так, последний пост в Instagram Алексей посвятил лайфхакам. На кадрах видно, как фигурист наливает в кружку крутой кипяток, заваривая чай. Далее — насыпает сахар и, не размешивая, идет по направлению к спальне.

«Положив сахар в чай, не спешите его размешивать до того, как окажитесь у себя в комнате. Так, лужа, которую вы сделаете при попытке перенести чай, не будет липкая, и вы с легкостью сможете вытереть ее носком!» — отметил Ягудин и лихо побежал вверх по лестнице.

Instagram @alexei.yagudin

Пользователи сети оценили лайфхак на «ура!». Вторя друг другу в комментариях под видео они заметили, что это — лучшее, что доводилось слышать и видеть в последнее время. А некоторые остроумные подписчики фигуриста и вовсе сравнили его с «гуру» вредных советов — писателем Григорием Остером.

«Ну, просто гений!»

«Браво, хорошая идея, расскажу своим мальчишкам!»

«Григорий Остер отдыхает! Нет слов»,

«Мой муж использует этот лайфхак уже 34 года…»

«Ну, рассмешил! Ай да Леша, ай да молодец!» — обращались фолловеры к Ягудину.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, как Алексей Ягудин занимается балетом с младшей дочерью в самоизоляции.

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