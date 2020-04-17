«А где-то плачет Цискаридзе»: Алексей Ягудин в самоизоляции занимается балетом с младшей дочерью
Олимпийский чемпион по фигурному катанию выложил в сеть очередное домашнее видео.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @alexei.yagudin
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем аккаунте в Instagram опубликовал очередное домашнее видео, снятое во время режима самоизоляции из-за коронавируса.
«Немного балета в ленту от Мишель Ягудина, а где-то плачет Николай Цискаридзе, увидев это», — написал Алексей Ягудин.
На кадрах 40-летний спортсмен вместе с четырехлетней младшей дочерью Мишель смотрят уроки балета и повторяют элементы. Сделав несколько прыжков вместе с ребенком, Алексей Ягудин схватился руками бедра.
«Что-то попу свело!» — прокомментировал свой жест спортсмен.
Поклонникам фигуриста, судя по восторженным комментариям, ролик пришелся по душе. Пользователи отметили, что Алексей Ягудин весьма оригинально проводит время с семьей в условиях распространения коронавируса.
«Боже, какая идиллия!»
«Прелесть какая! Счастья вам! Берегите себя!»
«Леша, классно! Ты — большой оригинал! Мир вашему дому!»
«Она просто потрясающая!»
«Как же интересно у вас проходит самоизоляция! Каждый день что-то новенькое», — отмечают юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фигуристы Ягудин и Тотьмянина показали детям мир после самоизоляции.
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