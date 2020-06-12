«Девушка-космос»: Рудова в мокрой футболке на голое тело рассказала о планах на лето

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Виктория Андреева
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Звезда опубликовала пикантный снимок, раззадорив впечатлительных фанатов.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Несмотря на то, что летний сезон — 2020 официально уже наступил, о заграничном отдыхе многим приходится только мечтать, равно как и о курортах внутри страны. К этой категории граждан относится и популярная российская актриса Наталья Рудова.

На днях звезда опубликовала в Instagram откровенный пост, где рассказала подписчикам о планах на лето. Проиллюстрировала собственные мысли Наталья сногсшибательным фото у бассейна в мокрой футболке на голое тело и бикини-трусиках.

«Планы на лето: промокнуть под дождем, танцевать до утра и встречать красивейшие рассветы», — заявила актриса.

Instagram @rudovanata

Взбудораженные пикантным зрелищем поклонники тут же отметились в комментариях к посту, признав, что мечтают оказаться рядом с «этой нежной малышкой».

«Космическая девушка! Обожаю тебя!»

«Воу-воу, полегче, красотка! Кажется, тут слишком жарко.!»

«Я бы тоже хотел промокнуть с тобой под дождем…»

«Наташа, ну е-мае, что ж вы такая крутая?!» — обращались фолловеры к Рудовой, сопроводив лестные отзывы огромным количеством смайлов-поцелуйчиков.

Ранее 5-tv.ru показал фото Натальи Рудовой в головокружительном секси-платье.

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