«Девушка-космос»: Рудова в мокрой футболке на голое тело рассказала о планах на лето
Звезда опубликовала пикантный снимок, раззадорив впечатлительных фанатов.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Несмотря на то, что летний сезон — 2020 официально уже наступил, о заграничном отдыхе многим приходится только мечтать, равно как и о курортах внутри страны. К этой категории граждан относится и популярная российская актриса Наталья Рудова.
На днях звезда опубликовала в Instagram откровенный пост, где рассказала подписчикам о планах на лето. Проиллюстрировала собственные мысли Наталья сногсшибательным фото у бассейна в мокрой футболке на голое тело и бикини-трусиках.
«Планы на лето: промокнуть под дождем, танцевать до утра и встречать красивейшие рассветы», — заявила актриса.
Взбудораженные пикантным зрелищем поклонники тут же отметились в комментариях к посту, признав, что мечтают оказаться рядом с «этой нежной малышкой».
«Космическая девушка! Обожаю тебя!»
«Воу-воу, полегче, красотка! Кажется, тут слишком жарко.!»
«Я бы тоже хотел промокнуть с тобой под дождем…»
«Наташа, ну е-мае, что ж вы такая крутая?!» — обращались фолловеры к Рудовой, сопроводив лестные отзывы огромным количеством смайлов-поцелуйчиков.
Ранее 5-tv.ru показал фото Натальи Рудовой в головокружительном секси-платье.
Читайте также
35%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?