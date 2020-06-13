«Плохая примета»: Ольга Орлова в коротенькой ночной сорочке получила предупреждение от фанатов

Певица Ольга Орлова вызвала полемику среди своих подписчиков после публикации очередного фото в Instagram. Для фотосессии звезда выбрала крайне необычное место, чем и возмутила некоторых юзеров.

Ради эффектного фото Орлова в одной ночной сорочке забралась на кухонный стол с ногами и поставила перед собой шикарный букет из пионов, в тон своему «наряду». Певица сопроводила публикацию воодушевляющими словами: «Любовь витает в воздухе».

Некоторые фанаты восхитились непривычным ракурсом, красотой и молодостью 42-летней артистки и не менее прекрасным букетом.

«Ольга, Вы как цветочек из букета»

«Ольга, красотулечка. Шикарная девушка»

«Красотка», — написали фолловеры.

Instagram @olgaorlova1311

Однако среди подписчиков бывшей солистки «Блестящих» нашлись и те, кто раскритиковал ее за выбор столь неподходящего места для съемки, посчитав, что залезать на кухонный стол — это «перебор».

«Зачем на стол-то залезла»

«Жопой на столе плохая примета»

«Красиво конечно, но что же на холодильник то не залезла», — гневно отозвались пользователи.

Вместе с тем почитатели творчества певицы в ответ на негативные комментарии выразили надежду, что она не будет обращать внимание на мнение злопыхателей и будет вести себя, как хочет.

Ольга Орлова не единственная, кого поклонники раскритиковали за неуместные публикации в сети. Ранее 5-tv.ru писал о том, что подписчики крайне негативно отреагировали на танец Рудковской и Плющенко с сыном.