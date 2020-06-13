Кети Топурия «слила» невзначай настоящую фамилию Лободы
Пользователи соцсетей теперь гадают, была ли это шутка, или киевская певица действительно имеет грузинские корни.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия «слила» невзначай настоящую фамилию Светланы Лободы. Рассказывая в сторис своего Instagtam-аккаунта о новом фильтре, который выпустила украинская певица, Топурия назвала ее Лободадзе.
«Наша подружка, Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр», — говорит в кадре Кети.
Как пишет Teleprogramma.pro, Лобода ранее неоднократно признавалась, что не очень любит свое имя, поскольку оно не соответствует ее заводному характеру, но зато гордится фамилией, поэтому не стала выбирать себе другой сценический псевдоним.
Пользователи соцсетей теперь гадают, действительно ли украинская певица а самом деле грузинка, или ее коллега просто пошутила.
«Очевидно же, что Топурия шутку забросила»,
«Учитывая внешность Светланы, вполне может быть и Лободадзе»,
«И раньше было понятно, что не вполне славянка», — цитирует издание комментарии подписчиков.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Светлана Лобода напугала своих поклонников фотографией в гриме в стиле группы Kiss, кторой она сопроводила объявление об отмене концертов.
Читайте также
46%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?