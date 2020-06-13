Кети Топурия «слила» невзначай настоящую фамилию Лободы

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Светлана Александрова
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Пользователи соцсетей теперь гадают, была ли это шутка, или киевская певица действительно имеет грузинские корни.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия «слила» невзначай настоящую фамилию Светланы Лободы. Рассказывая в сторис своего Instagtam-аккаунта о новом фильтре, который выпустила украинская певица, Топурия назвала ее Лободадзе.

«Наша подружка, Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр», — говорит в кадре Кети.

Instagram @olegkrevetkin

Как пишет Teleprogramma.pro, Лобода ранее неоднократно признавалась, что не очень любит свое имя, поскольку оно не соответствует ее заводному характеру, но зато гордится фамилией, поэтому не стала выбирать себе другой сценический псевдоним.

Пользователи соцсетей теперь гадают, действительно ли украинская певица а самом деле грузинка, или ее коллега просто пошутила.

«Очевидно же, что Топурия шутку забросила»,

«Учитывая внешность Светланы, вполне может быть и Лободадзе»,

«И раньше было понятно, что не вполне славянка», — цитирует издание комментарии подписчиков.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Светлана Лобода напугала своих поклонников фотографией в гриме в стиле группы Kiss, кторой она сопроводила объявление об отмене концертов.

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