Оксана Федорова дала советы, как быть неотразимой в кадре

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Алиса Старжевская
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Подписчики получили ценные лайфхаки от фотомодели и телеведущей.

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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

Бывшая Мисс-Вселенная Оксана Федорова провела мастер-класс для своих фанатов в Instagram, во время которого рассказала, как всегда хорошо получаться на фото и вызывать восхищение подписчиков.

Телеведущая и фотомодель заявила, что главное — это правильный настрой и полное принятие своей внешности.

«Мой совет — примите себя такой, какая вы есть, и пусть никто не усомнится, что вы прекрасны именно в той форме, в которой вы сейчас», — написала на своей странице Федорова.

Она посоветовала всегда улыбаться, и если не открыто, то хотя бы глазами, немного приподняв веки на вдохе. Кроме того, телеведущая призвала ни в коем случае не стесняться своего тела и рассказала, с какого ракурса лучше всего снимать.

«Самый выгодный ракурс — в три четверти, при этом носок свободной ноги смотрит на камеру. Пусть руки будут свободны и естественны. Можно корпус подать немного вперед! Динамика всегда смотрится хорошо в кадре, главное — не спешить. Движения делайте плавные», – раскрыла Федорова.

Instagram @fedorovaoksana

Подписчики с энтузиазмом восприняли советы модели.

«Вот, отличный мастер-класс, как вести себя в кадре!»;

«Красавица»;

«Уроки от легендарной женщины. А кому как ни вам обучать быть красивой?» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что балерина Анастасия Волочкова озадачила юзеров необычной «лошадиной» шапкой.

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