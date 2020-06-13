Оксана Федорова дала советы, как быть неотразимой в кадре
Подписчики получили ценные лайфхаки от фотомодели и телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana
Бывшая Мисс-Вселенная Оксана Федорова провела мастер-класс для своих фанатов в Instagram, во время которого рассказала, как всегда хорошо получаться на фото и вызывать восхищение подписчиков.
Телеведущая и фотомодель заявила, что главное — это правильный настрой и полное принятие своей внешности.
«Мой совет — примите себя такой, какая вы есть, и пусть никто не усомнится, что вы прекрасны именно в той форме, в которой вы сейчас», — написала на своей странице Федорова.
Она посоветовала всегда улыбаться, и если не открыто, то хотя бы глазами, немного приподняв веки на вдохе. Кроме того, телеведущая призвала ни в коем случае не стесняться своего тела и рассказала, с какого ракурса лучше всего снимать.
«Самый выгодный ракурс — в три четверти, при этом носок свободной ноги смотрит на камеру. Пусть руки будут свободны и естественны. Можно корпус подать немного вперед! Динамика всегда смотрится хорошо в кадре, главное — не спешить. Движения делайте плавные», – раскрыла Федорова.
Подписчики с энтузиазмом восприняли советы модели.
«Вот, отличный мастер-класс, как вести себя в кадре!»;
«Красавица»;
«Уроки от легендарной женщины. А кому как ни вам обучать быть красивой?» — прокомментировали пользователи.
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