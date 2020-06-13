«Ушки на макушке»: Волочкова надела «лошадиную» шапку — фото
Балерина озадачила публику очередным странным нарядом.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова, которая после выхода из режима санитарных ограничений активно увлеклась конным спортом, посещает манеж и занимается с личным тренером. Балерина примерила на себя лошадиную шапочку, защищающую животное от солнца и насекомых, сфотографировалась в ней и выложила снимок на своей странице в Instagram.
«Ушки на макушке», — подписала фотографию знаменитость.
Огромные уши на голове Вилочковой в сочетании с меховой накидкой придают балерине странный вид, особенно рядом с лошадью.
Ранее 5-tv.ru уже рассказывал о новом увлечении Анастасии Волочковой, которое, впрочем, никак не изменило ее старых привычек. И сидя на коне, балерина продемонстрировала свой знаменитый шпагат.
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