«Ушки на макушке»: Волочкова надела «лошадиную» шапку — фото

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Светлана Александрова
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Балерина озадачила публику очередным странным нарядом.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова, которая после выхода из режима санитарных ограничений активно увлеклась конным спортом, посещает манеж и занимается с личным тренером. Балерина примерила на себя лошадиную шапочку, защищающую животное от солнца и насекомых, сфотографировалась в ней и выложила снимок на своей странице в Instagram.

«Ушки на макушке», — подписала фотографию знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Огромные уши на голове Вилочковой в сочетании с меховой накидкой придают балерине странный вид, особенно рядом с лошадью.

Ранее 5-tv.ru уже рассказывал о новом увлечении Анастасии Волочковой, которое, впрочем, никак не изменило ее старых привычек. И сидя на коне, балерина продемонстрировала свой знаменитый шпагат.

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