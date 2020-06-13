Экономист Дмитрий Прокофьев в интервью 5-tv.ru оценил стабильность курса доллара и рассказал, в какой валюте лучше всего хранить деньги россиянам. По словам специалиста, в настоящий момент, нет факторов, служащих предпосылками для краха американской валюты. Доллар по-прежнему используется в огромном количестве международных расчетов и сохраняет свое ведущее место в мировой экономике.

«Нет никаких угрожающих в мире трендов, которые бы угрожали доллару как мировой резервной валюте. Дело в том, что доллар по-прежнему занимает колоссальную долю международных расчетов, отказывать от него никто не собирается. Можете спокойно хранить деньги в долларах и ничего не бояться», — пояснил эксперт.

Тем, кто желает накопить, Прокофьев посоветовал хранить деньги, прежде всего в долларах и лишь небольшую часть — в евро. По мнению экономиста, снижение курса американской валюты к европейской совсем незначительное и почти никак не отразится на сбережениях большинства людей.

«Сначала доллары (следует покупать (Прим.ред), потом евро, и на расходы хранить в российских рублях немножко. На первом месте держать большую часть долларов, это более ликвидная валюта. <…> Если вы рассчитываете, что вас выпустят в Европу, то вам имеет смысл купить сейчас евро. Если хотите просто хранить деньги, имеет смысл покупать доллары», — рекомендовал специалист.

Он предположил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за COVID-19 в разных странах, курс доллара может снова подняться, поэтому хранить деньги в этой валюте более надежно.

«Курс рубля во многом зависит от цены на нефть и действий Центрального банка. <…> В условиях карантина резко сократилась валютная выручка, которая поступает в страну. Поэтому с учетом того, что у нас спрос на валюту, очевидно, ограничен. Если он начнет расти: нам разрешат и поездки, и больше будет покупаться импорт, все-таки больше будет расти доллар, я думаю», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский эксперт предсказал скорый крах доллара.